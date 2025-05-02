Зарплати понад 100 тисяч гривень: скільки заробляють українські чиновники

Посадовці в центральних органах влади отримують значно більше, ніж середній українець. Водночас темпи зростання їхніх зарплат помірніші.

Яка середня зарплата чиновників

У березні 2025 року середня зарплата працівників центральних держорганів сягнула 54,2 тисячі гривень, що на 15,6% більше, ніж торік, передає 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну.

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Для порівняння, за даними Пенсійного фонду, середня зарплата по країні становила 19,4 тисячі гривень – вона зросла швидше, на 25,9% за рік.

У низці держструктур зарплати чиновників перевищують навіть 100 тисяч гривень на місяць.

Де в держструктурах платять найбільше

Станом на березень 2025 року в центральних органах влади працювали майже 22 тисячі осіб, і найбільші зарплати – у топових регуляторних установах.

Першу сходинку посідає Національне агентство із запобігання корупції – середня зарплата там становила 115,9 тисячі гривень на місяць. У відомстві працює 348 людей.

– середня зарплата там становила 115,9 тисячі гривень на місяць. У відомстві працює 348 людей. На другому місці – НКРЕКП , де середня зарплата становила трохи менше – у штаті 529 працівників.

, де середня зарплата становила трохи менше – у штаті 529 працівників. Далі йде Апарат Верховної Ради, де 832 співробітники отримували в середньому 81,5 тисячі гривень, та Антимонопольний комітет – 81,2 тисячі гривень при штаті 266 осіб.

Скільки заробляє керівництво державних органів

Середня зарплата керівників у центральних держустановах у березні 2025 року склала 124,1 тисячі гривень. Водночас у деяких органах топменеджмент отримує в рази більше.

Найвищі зарплати серед керівництва – у: