Зарплати понад 100 тисяч гривень: скільки заробляють українські чиновники
- У березні 2025 року середня зарплата працівників центральних держорганів України склала 54,2 тисячі гривень, що на 15,6% більше, ніж торік.
- Найбільші зарплати у Національному агентстві із запобігання корупції – 115,9 тисячі гривень на місяць, а середня зарплата керівників у центральних установах склала 124,1 тисячі гривень.
Посадовці в центральних органах влади отримують значно більше, ніж середній українець. Водночас темпи зростання їхніх зарплат помірніші.
Яка середня зарплата чиновників
У березні 2025 року середня зарплата працівників центральних держорганів сягнула 54,2 тисячі гривень, що на 15,6% більше, ніж торік, передає 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну.
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Для порівняння, за даними Пенсійного фонду, середня зарплата по країні становила 19,4 тисячі гривень – вона зросла швидше, на 25,9% за рік.
У низці держструктур зарплати чиновників перевищують навіть 100 тисяч гривень на місяць.
Де в держструктурах платять найбільше
Станом на березень 2025 року в центральних органах влади працювали майже 22 тисячі осіб, і найбільші зарплати – у топових регуляторних установах.
- Першу сходинку посідає Національне агентство із запобігання корупції – середня зарплата там становила 115,9 тисячі гривень на місяць. У відомстві працює 348 людей.
- На другому місці – НКРЕКП, де середня зарплата становила трохи менше – у штаті 529 працівників.
- Далі йде Апарат Верховної Ради, де 832 співробітники отримували в середньому 81,5 тисячі гривень, та Антимонопольний комітет – 81,2 тисячі гривень при штаті 266 осіб.
Скільки заробляє керівництво державних органів
Середня зарплата керівників у центральних держустановах у березні 2025 року склала 124,1 тисячі гривень. Водночас у деяких органах топменеджмент отримує в рази більше.
Найвищі зарплати серед керівництва – у:
НКРЕКП – в середньому 305,4 тисячі гривень на місяць (7 осіб);
Державній службі експортного контролю – 296,1 тисячі гривень (2 особи);
НАЗК – 276,3 тисячі гривень (5 посадовців).