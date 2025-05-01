Хто має повернути гроші за відпустку

Компенсацію за невикористану щорічну відпустку найчастіше нараховують під час звільнення, якщо працівник не встиг використати 24 дні відпочинку, передає 24 Канал з посиланням на Закон України № 504/96-ВР "Про відпустки".

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Проте грошова виплата можлива і без звільнення – для категорій працівників, які мають право на подовжену основну або додаткову відпустку з роботи.

Серед тих, хто може розраховувати на таку компенсацію:

педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники;

особи з інвалідністю III групи;

неповнолітні;

працівники, зайняті у шкідливих чи важких умовах;

державні службовці, судді, прокурори та посадовці місцевого самоврядування.

Однак, якщо працівник не дотримався умов, передбачених законодавством, або отримав надмірну компенсацію, роботодавець має право утримати відповідну суму із зарплати.

Важливо! Це стосується випадків, коли працівник взяв відпустку повної тривалості, але звільнився раніше, ніж відпрацював необхідний період. У такому разі роботодавець має право відняти з зарплати оплату за "зайві" дні відпустки, які були використані авансом.