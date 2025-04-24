За її словами, це 12 – 20 тисяч гривень. Про це вона сказала в інтервʼю виданню dou.ua, передає 24 Канал.
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Яка зарплата у викладачів Львівської політехніки
Шаховська каже: радикальні зміни у відборі викладачів запровадити складно – передусім через низьку оплату праці.
Залежно від посади, наукового ступеня та вислуги років зарплатня викладача може становити 12 – 20 тисяч гривень,
– уточнила вона.
І додала, що складно мотивувати молодь приходити працювати у виш. Однак адміністрація університету постійно шукає способи, як зацікавити людей викладати. Мовиться про те, аби дати їм можливості для розвитку, участь у проєктах, стажування, академічні обміни.
- Нагадаємо, що недавно Національний університет "Львівська політехніка" отримав нового ректора. Виш вперше в його історії очолила жінка – 46-річна докторка технічних наук Наталія Шаховська.
- Професорка Шаховська заявила, що щомісяця отримує близько 50 тисяч гривень зарплати "на руки".
- При цьому додала, що часом у неї виникали думки щодо звільнення через низьку зарплату.
- Ректорка також заявила, що хоче переглянути суми надбавок та премій викладачам університету.