По ее словам, это 12 – 20 тысяч гривен. Об этом она сказала в интервью изданию dou.ua, передает 24 Канал.

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Какая зарплата у преподавателей Львовской политехники

Шаховская говорит: радикальные изменения в отборе преподавателей ввести сложно – прежде всего из-за низкой оплаты труда.

В зависимости от должности, научной степени и выслуги лет зарплата преподавателя может составлять 12 – 20 тысяч гривен,

– уточнила она.

И добавила, что сложно мотивировать молодежь приходить работать в вуз. Однако администрация университета постоянно ищет способы, как заинтересовать людей преподавать. Говорится о том, чтобы дать им возможности для развития, участие в проектах, стажировки, академические обмены.