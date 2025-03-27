Шаховська, зокрема, хоче переглянути суми надбавок та премій викладачам університету. Про це інформує 24 Канал з посиланням на її виборчу програму.

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Премії викладачів у Львівській політехніці можуть переглянути

Посилення підтримки працівників вишу є одним із пріоритетів передвиборчої програми Наталії Шаховської.

Так, нова ректорка планує розробити та впровадити комплексну програму підвищення рівня матеріального стимулювання науково-педагогічного персоналу шляхом перегляду системи надбавок, преміювання за наукові та освітні досягнення, залучення грантового фінансування і розширення співпраці з бізнесом.

Цікаво! Ексректор Львівської політехніки Юрій Бобало розповів, що доцент у цьому виші заробляє 23 – 25 тисяч гривень в середньому.

Також Шаховська планує знайти можливості впровадити механізми застосування двократних посадових окладів за прикладом київських університетів.



Частина виборчої програми Наталії Шаховської / скриншот

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Які пріоритети роботи нової ректорки ЛП

Наталія Шаховська також озвучила основні пріоритети своєї роботи:

Децентралізація – надання більших можливостей і відповідальності директорам інститутів як людям, які мають формувати розвиток своїх підрозділів, кафедр, освітніх програм і відповідати за це. Переведення частини документів у цифровий формат. Спрощення документообігу і зменшення бюрократії. Створення додаткових можливостей для студентів знайти роботу завдяки створення порталу на зразок LinkedIn. Їм допоможуть правильно написати резюме, CV і таким чином політехніка рекламуватиме свої кадри.

Раніше ми інформували, що вперше Львівську політехніку очолить жінка.