Які зарплати в українських чиновників: Мінфін оприлюднив оклади в держустановах
29 жовтня 2024, 15:40Читать новость на русском
Джерело:Міністерство фінансів України
Міністерство фінансів України опублікувало дані про зарплати у державних установах за вересень 2024 року. Найвищі зарплати виявилися в НКРЕКП, НАЗК, Мінкульті та інших установах.
Де в Україні найвищі зарплати
Міністерство фінансів України опублікувало дані про зарплати у державних установах за вересень 2024 року.
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За інформацією Мінфіну, топ-5 керівництва держорганів за рівнем зарплат у вересні виглядає так:
- Національна комісія, що регулює енергетику та комунальні послуги – 288,4 тисячі гривень;
- Національне агентство з питань запобігання корупції – 254,2 тисячі гривень;
- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – 236,4 тисячі гривень;
- Міністерство культури та стратегічних комунікацій – 215,1 тисячі гривень;
- Рахункова палата – 205 тисяч гривень.
Зазначимо, що в серпні 2024 року найвищу середню зарплату отримувало керівництво Нацагентства з держслужби – 227,8 тисячі гривень, а НКРЕКП була на другому місці із 223,6 тисячі гривень.
В яких держустановах найвищі зарплати / Фото: Мінфін