Гривневі вклади стануть вигіднішими: що чекає на депозити у березні 2025 року

У березні багато що залежатиме від сукупності факторів. Наприклад, від стану економіки країни, ситуації на валютному ринку, від низки зовнішньополітичних чинників, пов’язаних із завершенням війни та обсягом отримуваної допомоги.

Як зміниться ситуація у депозитному секторі у березні

Банкір Дмитро Замотаєв у розмові з 24 Каналом зауважив, що найвагомішим фактором стане поточний рівень інфляції та стратегія НБУ з її приборкання.

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Наступне засідання Монетарного комітету НБУ заплановане на 6 березня. Як прогнозує Замотаєв, цілком можливі 2 варіанти розвитку подій:

Розмір облікової ставки залишиться на рівні 14,5% (відповідно інші монетарні інструменти також не зміняться: ставка за депозитними сертифікатами овернайт – 14,5%, тримісячні депозитні сертифікати – 17%, кредити рефінансування – 17,5%).

(відповідно інші монетарні інструменти також не зміняться: ставка за депозитними сертифікатами овернайт – 14,5%, тримісячні депозитні сертифікати – 17%, кредити рефінансування – 17,5%). Облікова ставка може бути вкотре збільшена орієнтовно на 0,5 – 1 відсоткові пункти та будуть внесені дзеркальні зміни в інші монетарні інструменти. Тобто ми припускаємо, що облікова ставка може скласти 15 – 15,5%, а ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами зросте до 17,5 – 18%.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Я вважаю, що такі зміни значно пришвидшать зміни ставок за гривневими вкладами, серед яких пріоритетними, як для банків, так і для громадян будуть депозити із середнім терміном розміщення.

Як говорить Замотаєв, у такому випадку знову актуалізується "конкурентна боротьба" банків за вкладників. Це означатиме старт різноманітних акцій.

Зверніть увагу! На думку Замотаєва, ці зміни дадуть змогу вкладникові розраховувати на вагомий бонус в розмірі 1 – 1,5 відсоткові пункти. до базових ставок.