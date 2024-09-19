Платити доведеться більше: що зміниться в тарифах на електроенергію

З 1 червня 2024 року в Україні запроваджено нові тарифи на електроенергію. Тепер побутові споживачі будуть платити 4,32 гривні за кіловат-годину, незалежно від обсягу споживання.

Платити доведеться більше

У компанії-постачальнику електроенергії YASNO повідомляють, що навіть якщо споживання перевищує 100 кіловат-годин на місяць, тариф залишиться незмінним.

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Раніше споживачі електроенергії мали різні тарифи залежно від того, чи споживали до 100 кіловат-годин на місяць, або більше.

Зауважте! Тепер з новим тарифом вартість електроенергії становить 4,32 гривні за кіловат-годину незалежно від обсягу споживання.

Єдиним винятком є опалювальний сезон. Для абонентів з електричними системами опалення, які споживають до 2000 кіловат-годин, передбачено пільговий тариф у розмірі 2,64 гривні за кіловат-годину.

Компанія YASNO також попереджає, що з жовтня можуть з’явитися нові відключення електроенергії через зростання споживання.

Важливо! Проте це не вплине на суми в платіжках, оскільки обсяг споживання залишиться приблизно стабільним, просто у різний час доби.