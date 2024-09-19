Платить придется больше

В компании-поставщике электроэнергии YASNO сообщают, что даже если потребление превышает 100 киловатт-часов в месяц, тариф останется неизменным.

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Ранее потребители электроэнергии имели разные тарифы в зависимости от того, потребляли ли до 100 киловатт-часов в месяц, или больше.

Заметьте! Теперь с новым тарифом стоимость электроэнергии составляет 4,32 гривны за киловатт-час независимо от объема потребления.

Единственным исключением является отопительный сезон. Для абонентов с электрическими системами отопления, которые потребляют до 2000 киловатт-часов, предусмотрен льготный тариф в размере 2,64 гривны за киловатт-час.

Компания YASNO также предупреждает, что с октября могут появиться новые отключения электроэнергии из-за роста потребления.

Важно! Однако это не повлияет на суммы в платежках, поскольку объем потребления останется примерно стабильным, просто в разное время суток.