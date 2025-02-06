Якого числа має приходити пенсія

Зараз в Україні проживає 10,3 мільйона пенсіонерів. Більшість з них отримує пенсію через банк. Однак, є і ті, кому виплата надається через "Укрпошту".

Коли українцям надходить пенсія

Українцям щомісячно надходить пенсія з 4 по 25 число, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Тобто, дата може змінюватись. При цьому, обрати конкретне число для виплати пенсії не можна.

Ви можете подати заяву на зміну способу виплати пенсії, але саме дата виплати пенсії не може бути змінена на прохання пенсіонера,

– наголосила фахівчиня головного управління Катерина Дибенко.

Які пенсії мають українці зараз

Станом на 1 січня 2025 року, за даними ПФУ, середня пенсія в Україні сягнула 5 789,05 гривень. Для працюючих пенсіонерів цей показник склав – 6 302,76 гривні.

Розмір пенсій, які мають українці: