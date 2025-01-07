Індонезія офіційно вступила у БРІКС

Індонезія і раніше висловлювала бажання вступити до БРІКС. Завдяки цьому має відбутися зміцнення країн що розвиваються і просувають інтереси Глобального Півдня.

Для чого Індонезії членство в БРІКС

Бразилія, яка є головою блоку цьогоріч, оголосила, що члени БРІКС схвалили вступ Індонезії у організацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Довідка: Глобальний Південь – неологізм, що застосовується до країн, які Світовий банк оцінює як держави з низьким або середнім доходом в Карибському басейні, Африці, Латинській Америці та Азії.

Індонезія поділяє з іншими членами групи підтримку реформи інститутів глобального управління і робить позитивний внесок у поглиблення співпраці на Глобальному Півдні,

– йдеться в заяві бразильського уряду.