Для чего Индонезии членство в БРИКС

Бразилия, которая является председателем блока в этом году, объявила, что члены БРИКС одобрили вступление Индонезии в организацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Справка: Глобальный Юг – неологизм, применяемый к странам, которые Всемирный банк оценивает как государства с низким или средним доходом в Карибском бассейне, Африке, Латинской Америке и Азии.

Индонезия разделяет с другими членами группы поддержку реформы институтов глобального управления и вносит позитивный вклад в углубление сотрудничества на Глобальном Юге,

– говорится в заявлении бразильского правительства.