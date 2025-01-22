У якому міністерстві зарплата понад 130 тисяч гривень

У грудні 2024 року середня зарплата у співробітників центральних держорганів України сягнула 79,8 тисячі гривень. Для порівняння, у 2203 році це значення було майже вдвічі меншим – 38,6 тисячі гривень.

У яких міністерствах найвища зарплата

Потрібно розуміти, що грудень не можна вважати показовим місяцем. Адже саме напередодні Нового року виплачується багато премій та надбавок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін.

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Зверніть увагу! Середня зарплата 21,8 тисячі чиновників у 2024 році сягнула 54,4 тисячі гривень.

Які середні зарплати у міністерствах України були в грудні:

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України – 380 працівників – середня зарплата у грудні 134,5 тисяч гривень.

– 380 працівників – середня зарплата у грудні 134,5 тисяч гривень. Міністерство закордонних справ – 140 осіб – 125 тисяч гривень.

– 140 осіб – 125 тисяч гривень. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті – 35 осіб – 122,3 тисячі гривень.

– 35 осіб – 122,3 тисячі гривень. Антимонопольний комітет – 268 осіб – 118,2 тисячі гривень.

Керівники яких відомств мають найвищі зарплати

У грудні найвищі заробітні плати були в Державній службі експортного контролю України – 370,5 тисяч гривень. Також високими зарплатними виплатами відзначились: