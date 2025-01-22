У якому міністерстві зарплата понад 130 тисяч гривень
- У грудні 2024 року середня зарплата в центральних держорганах України сягнула 79,8 тисячі гривень, тоді як у 2023 році вона була 38,6 тисячі гривень.
- Найвищі середні зарплати в грудні 2024 року були в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій – в середньому 134,5 тисячі гривень.
У грудні 2024 року середня зарплата у співробітників центральних держорганів України сягнула 79,8 тисячі гривень. Для порівняння, у 2203 році це значення було майже вдвічі меншим – 38,6 тисячі гривень.
У яких міністерствах найвища зарплата
Потрібно розуміти, що грудень не можна вважати показовим місяцем. Адже саме напередодні Нового року виплачується багато премій та надбавок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін.
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Зверніть увагу! Середня зарплата 21,8 тисячі чиновників у 2024 році сягнула 54,4 тисячі гривень.
Які середні зарплати у міністерствах України були в грудні:
- Міністерство культури та стратегічних комунікацій України – 380 працівників – середня зарплата у грудні 134,5 тисяч гривень.
- Міністерство закордонних справ – 140 осіб – 125 тисяч гривень.
- Державна служба України з етнополітики та свободи совісті – 35 осіб – 122,3 тисячі гривень.
- Антимонопольний комітет – 268 осіб – 118,2 тисячі гривень.
Керівники яких відомств мають найвищі зарплати
У грудні найвищі заробітні плати були в Державній службі експортного контролю України – 370,5 тисяч гривень. Також високими зарплатними виплатами відзначились:
- Національна комісія з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг – 366,8 тисячі гривень.
- Національне агентство із запобігання корупції – 355,8 тисячі гривень.
- Державне агентство України з мистецтв та мистецької освіти – 345,4 тисячі гривень.
- Державна служба якості освіти України – 317,9 тисячі гривень.