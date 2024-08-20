У яких населених пунктах буде відновлене водопостачання, попри обстріли

Росіяни продовжують обстрілювати українську інфраструктуру, зокрема і потужності комунальних підприємств. Через це водопостачання у деяких населених пунктах відсутнє.

Де поновлюватимуть водопостачання

Президент Володимир Зеленський повідомив, про проведення спеціальної наради на Дніпровщині. Під час зустрічі підіймалося питання забезпечення водою населених пунктів України.

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Володимир Зеленський Президент України Марганець, Нікополь, Покров, інші міста. Відновлюємо водопостачання. Робота заради цього відбувалася під постійними ударами ворога. Більш ніж три сотні кілометрів труб водогону. Кривий Ріг з водою. Поповнюються резерви.

Окремо Зеленський зазначив, що скоро має бути реалізований проєкт щодо водозабезпечення Миколаївщини. Це завдання має бути виконано максимально швидко.