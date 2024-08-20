Где будут возобновлять водоснабжение

Президент Владимир Зеленский сообщил, о проведении специального совещания на Днепровщине. Во время встречи поднимался вопрос обеспечения водой населенных пунктов Украины.

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Владимир Зеленский Президент Украины Марганец, Никополь, Покров, другие города. Восстанавливаем водоснабжение. Работа ради этого происходила под постоянными ударами врага. Более чем три сотни километров труб водопровода. Кривой Рог с водой. Пополняются резервы.

Отдельно Зеленский отметил, что скоро должен быть реализован проект по водообеспечению Николаевщины. Эта задача должна быть выполнена максимально быстро.

Напомним! Стоимость водоснабжения для некоторых украинцев может измениться с 1 сентября. Тариф на водоотвод также будет откорректирован.