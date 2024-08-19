Уряд хоче переглянути порогові суми закупівель: які зміни можуть бути внесені

Український уряд хоче затвердити обов'язкове використання електронного каталогу для деяких закупівель. Йдеться про товари вартістю від 50 до 400 тисяч гривень.

Що планують змінити

У випадку, якщо замовник захоче придбати товар на суму від 200 тисяч до 1,5 мільйонів гривень, використання електронної системи не є обов'язковим. Проте звіт про закупівлю має бути оприлюднений.

Читайте також Контроль над Суджею і російський газ: чи припинить Росія транзит газу через Україну

Надія Бігун Заступниця міністра економіки України Ми хочемо перенести деякі перевірені ефективні інструменти проведення публічних закупівель на рівень закону. Це включає, зокрема, механізм виправлення помилок, спрощення механізмів подання пропозицій, використання електронного аукціону та надання можливості учасникам подавати тендерні пропозиції з ціною, вищою за очікувану вартість закупівлі.

Бігун уточнює, що запропоновані Кабміном норми уже давно реалізуються в країнах ЄС. Україні таке нововведення дозволить: