Что планируют изменить

В случае, если заказчик захочет приобрести товар на сумму от 200 тысяч до 1,5 миллионов гривен, использование электронной системы не является обязательным. Однако отчет о закупке должен быть обнародован.

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Надежда Бегун Заместитель министра экономики Украины Мы хотим перенести некоторые проверенные эффективные инструменты проведения публичных закупок на уровень закона. Это включает, в частности, механизм исправления ошибок, упрощение механизмов подачи предложений, использование электронного аукциона и предоставление возможности участникам подавать тендерные предложения с ценой, выше ожидаемой стоимости закупки.

Бигун уточняет, что предложенные Кабмином нормы уже давно реализуются в странах ЕС. Украине такое нововведение позволит: