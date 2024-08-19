Почему "Газпром" не останавливает транзит газа в Европу

Поскольку "Газпром" не контролирует газоизмерительную станцию "Суджа", работники компании не имеют возможности выполнять стандартные процедуры по обслуживанию оборудования. Это является достаточным основанием для объявления форс-мажора и прекращения транзита газа в Европу, утверждает экс-руководитель ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

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Дело в том, что при прекращении транзита газа компания не только потеряет доходы от его продажи, но и может столкнуться с многомиллиардными исками от европейских покупателей за недопоставки. В случае отсутствия газа в ЕС, клиенты обратятся в арбитраж с требованием компенсации убытков.

Заметьте! "Газпром", который понес убытки в размере 0,5 трлн рублей за первое полугодие, пытается сохранить доход от продажи газа в ЕС, что составляет примерно 5 миллиардов долларов в год. Ежедневный транзит приносит компании 14 миллионов долларов дохода.

Почему "Газпрому" нужно продолжать поставки в ЕС

Более того, "Газпром" намерен поддерживать поставки в пророссийские Венгрию и Словакию, чтобы продолжать политическую коррупцию в этих странах, которые за финансовую поддержку Кремля активно подрывают единство ЕС. Кремлю также важно сохранить транзит газа через Молдову, поскольку его отсутствие может немедленно спровоцировать начало реинтеграционных процессов с Молдовой.

Интересно! "Газпром" осознает, что даже однодневная остановка транзита может привести к тому, что имеющиеся клиенты мгновенно переключатся на альтернативные маршруты поставки газа.

Сейчас "Газпром" обеспечивает транзит российского газа через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной, через ГИС "Суджа" – 42,4 миллиона кубометров по состоянию на 15 августа. Основными потребителями российского газа сейчас являются Словакия, Австрия и Италия. Венгрия также получает газ, хоть и не напрямую.