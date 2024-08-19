Чому "Газпром" не зупиняє транзит газу до Європи
Оскільки "Газпром" не контролює газовимірювальну станцію "Суджа", працівники компанії не мають можливості виконувати стандартні процедури з обслуговування обладнання. Це є достатньою підставою для оголошення форс-мажору та припинення транзиту газу до Європи, стверджує екскерівник ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.
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Річ у тім, що при припиненні транзиту газу компанія не тільки втратить доходи від його продажу, але й може зіткнутися з багатомільярдними позовами від європейських покупців за недопостачання. У випадку відсутності газу в ЄС, клієнти звернуться до арбітражу з вимогою компенсації збитків.
Чому "Газпрому" потрібно продовжувати постачання до ЄС
Щобільше, "Газпром" має намір підтримувати постачання до проросійських Угорщини та Словаччини, щоб продовжувати політичну корупцію в цих країнах, які за фінансову підтримку Кремля активно підривають єдність ЄС. Кремлю також важливо зберегти транзит газу через Молдову, оскільки його відсутність може негайно спровокувати початок реінтеграційних процесів з Молдовою.
Нині "Газпром" забезпечує транзит російського газу через Україну в обсязі, підтвердженому українською стороною, через ГВС "Суджа" – 42,4 мільйона кубометрів станом на 15 серпня. При цьому, основними споживачами російського газу наразі є Словаччина, Австрія та Італія. Угорщина також отримує газ, хоч і не безпосередньо.