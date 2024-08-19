Чому "Газпром" не зупиняє транзит газу до Європи

Оскільки "Газпром" не контролює газовимірювальну станцію "Суджа", працівники компанії не мають можливості виконувати стандартні процедури з обслуговування обладнання. Це є достатньою підставою для оголошення форс-мажору та припинення транзиту газу до Європи, стверджує екскерівник ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

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Річ у тім, що при припиненні транзиту газу компанія не тільки втратить доходи від його продажу, але й може зіткнутися з багатомільярдними позовами від європейських покупців за недопостачання. У випадку відсутності газу в ЄС, клієнти звернуться до арбітражу з вимогою компенсації збитків.

Зауважте! "Газпром", який зазнав збитків у розмірі 0,5 трлн рублів за перше півріччя, намагається зберегти дохід від продажу газу в ЄС, що становить приблизно 5 мільярдів доларів на рік. Щоденний транзит приносить компанії 14 мільйонів доларів доходу.

Чому "Газпрому" потрібно продовжувати постачання до ЄС

Щобільше, "Газпром" має намір підтримувати постачання до проросійських Угорщини та Словаччини, щоб продовжувати політичну корупцію в цих країнах, які за фінансову підтримку Кремля активно підривають єдність ЄС. Кремлю також важливо зберегти транзит газу через Молдову, оскільки його відсутність може негайно спровокувати початок реінтеграційних процесів з Молдовою.

Цікаво! "Газпром" усвідомлює, що навіть одноденна зупинка транзиту може призвести до того, що наявні клієнти миттєво перемкнуться на альтернативні маршрути постачання газу.

Нині "Газпром" забезпечує транзит російського газу через Україну в обсязі, підтвердженому українською стороною, через ГВС "Суджа" – 42,4 мільйона кубометрів станом на 15 серпня. При цьому, основними споживачами російського газу наразі є Словаччина, Австрія та Італія. Угорщина також отримує газ, хоч і не безпосередньо.