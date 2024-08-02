Яким буде дефіцит електроенергії в Україні в найближчі роки

НБУ погіршив оцінки дефіциту електроенергії на 2025-2027 роки. Відновлення втрачених потужностей вимагає значного часу та обсягів фінансування.

Як обстріли вплинули на дефіцит електроенергії

Обстріли української енергетичної інфраструктури Росією призвели до значного збільшення ушкоджень в енергосистемі та, відповідно, до триваліших відключень електрики. Найбільше постраждали маневрові генератори, зокрема ТЕС і ГЕС.

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Через це прогноз НБУ щодо дефіциту електричної енергії на 2024-2026 роки суттєво погіршився: очікується понад 7% у 2024 році (раніше 5%), близько 8% у 2025 році (раніше 4%) та близько 5% у 2026 році (до цього не передбачався дефіцит взагалі).

Як і очікувалося, суттєвий дефіцит виник уже в ІІ кварталі, а на початку ІІІ кварталу поглибився через спекотну погоду та подальші руйнування. Водночас відновлення втрачених потужностей та побудова нових вимагає значного часу та обсягів фінансування,

– йдеться в огляді НБУ.

Як повідомили в НБУ, довгі перерви в електропостачанні суттєво погіршили ділові та споживчі настрої, а також ослабили економічну активність у кількох секторах. Зокрема, в енергоємних галузях, де забезпечити автономне живлення є складно. Йдеться про харчову промисловість, тваринництво та важку промисловість.