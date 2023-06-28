Курс у липні залежатиме від багатьох чинників: що може повпливати на вартість долара
Долар у липні, за прогнозом експерта, може коливатися. Є ймовірність, що це відбуватиметься у бік зміцнення гривні щодо долара. Втім є чинники, які можуть вплинути так чи інакше на курс.
Долар у липні
Як розповів 24 Каналу Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, на курс у липні може впливати декілька чинників. Серед них позиція НБУ, допомога Заходу та події на фронті тощо.
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Експерт додає, що у липні ситуація з курсом може бути відносно стабільною. Однак він не заперечує те, що поступово на валютному ринку реалізовуватиметься тренд на подальше зміцнення гривні.
Ми припускаємо, що готівковий курс перебуватиме у новому валютному коридорі – 36,7 – 37,7 гривні за долар та 40 – 41,5 гривні за євро – нижні кордони якого будуть максимально наближені до офіційного курсу валют.
Від чого залежатиме курс
- Позиція НБУ щодо подальшого "зрівняння" всіх наявних курсів в один.
Головним маркером може стати перегляд облікової ставки НБУ у бік її скорочення. Такий крок регулятора сигналізуватиме про впевненість в економіці та можливій подальшій лібералізації міжнародного валютного ринку України.
- Збільшення привабливості депозитних вкладів (гривневих та в іноземній валюті).
Відтак у червні в деяких банках спостерігалося підвищення ставок за валютними депозитами з мізерних 0,1% – 0,2% до 1,5% – 2% річних.
- Обсяги й системність макрофінансової допомоги від західних партнерів.
Зазвичай щомісяця Україна отримує до 4 мільярдів доларів допомоги, ці кошти йдуть на те, щоб збалансувати державний бюджет і тримати українську економіку у стабільному стані,
– додає Лєсовий.
- Збереження балансу між попитом і пропозицією на готівковому ринку;
- Розвиток внутрішньоекономічної діяльності й "експортні" надходження валюти.
- Важливим непрямими факторами, що можуть впливати на ринок, є події на фронті.
Таким чином, будь-які оптимістичні новини додаватимуть впевненості й снаги громадянам, натомість "чавитимуться" будь-які панічні прояви на ринку.
Скільки коштує долар на сьогодні
- Станом на ранок 28 червня у банках купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,75 гривні, а продаж – 37,40 гривні.
- В обмінниках – рівні 36,99 гривні та 37,36 гривні відповідно.
- На чорному ринку долар в середньому на рівні 37,23 гривні та 37,31 гривні.