Диспропорція курсів: як "живе" валютний ринок

Очікується, що середньорічний курс у 2024 році буде на рівні 40,7 гривні. Втім цьогоріч очікуваний курс долара набагато вищий, ніж фактичний. Це може мати негативні наслідки для бюджету.

Що зараз на ринку валют

Під час розмови з 24 Каналом фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що зі зниженням інфляції знижується й тиск на гривню. Це спонукає Нацбанк вкладати нижчі рівні курсу долара.

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Крім того, вчора, 9 листопада, Верховна Рада остаточно затвердила бюджет на 2024 рік, де очікуваний середньорічний курс був закладений на рівні 40,7 гривні.

Його знизили, адже до цього прогнозувався курс у 41,4 гривні.

Цікаво, що зазвичай фактичний та прогнозований курс не збігаються. Наприклад, на 2023 рік у бюджеті був закладений курс долара на рівні 42 гривень. Втім впродовж року офіційний курс так і залишався на позначці 36,6 гривні. Це занепокоїло Міністерство фінансів, адже у бюджет надходило менше фінансової допомоги від міжнародних партнерів, яка була розрахована по курсу 42 гривні.

Андрій Шевчишин Економіст, фінансовий аналітик Ми бачимо, яка різниця зберігається між готівковим та безготівковим ринком. І треба зауважити, що курс, закладений у бюджет, не є орієнтиром для Нацбанку. Андрій Пишний, очільник Нацбанк, на всіх брифінгах окремо зауважує, що немає жодної цілі дійти до такого курсу. Це виключно розрахунковий показник для бюджету, для розмірів доходів та видатків, податкової та митниці.

за даними НБУ офіційний курс долара 10 листопада становить 36,03 гривні. До впровадження керованого гнучкого курсоутворення офіційний курс долара був на рівні 36,6 гривні.

За словами експерта якщо Україна не отримуватиме міжнародної допомоги на достатньому рівні, тоді доведеться "спалювати" золотовалютні резерви. Таким чином НБУ піде на зміни на міжбанку.

Курс на готівковому ринку

Курс в банках

Станом на ранок 10 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,25 гривні, а продаж – 37,72 гривні.

Курс в обмінниках

Купівля долара в середньому на рівні 37,13 гривні, а продаж – 37,8 гривні, за даними finance.ua.

Курс на чорному ринку

Купівля долара в середньому на рівні 37,6 гривні, а продаж – 37,7 гривні.