Курс долара до кінця 2023 року

Тарас Лєсовий пояснив, що НБУ використовує деякі інструменти "керованої гнучкості", щоб врегулювати ситуацію на ринку. Зокрема йдеться про обсяги та частоту валютних інтервенцій.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Звісно безготівковий ринок очікує, що "свободи" курсоутворення стане трохи більше (тобто регулятор може відкоригувати обсяги валютних інтервенцій, скоротивши чи навпаки збільшивши їх із щотижневим "кроком" 50 – 60 мільйонів доларів). Саме така "гнучкість" свідчить про зменшення присутності регулятора на ринку.

Валютний ринок залежить від попиту та пропозиції. Тож, на думку експерта, не можна виключати більшу динаміку зміни курсів на міжбанку, як в бік здорожчання, так і в бік зменшення. Це позначиться на готівковому ринку і відповідно додасть до міжбанківського курсу ще 1 – 1,5% вартості.

Тобто, іншими словами, регулятор ретельно вивчає й аналізує, як працює новий "вільний" режим на міжбанку, та як це впливає на поведінку гравців, як це потім позначається на готівковому ринку. Тому тактично цілком припустимо, що з часом за умов інших сприятливих обставин регулятор даватиме більше "свободи" курсоутворенню на міжбанку,

– пояснив він.

Лєсовий повідомив, що більшість фахівців вважають, зростання курсу не уникнути. У перспективі 1 – 2 місяців він вбачає вирішальну роль для попиту та пропозиції.

Курс долара 10 листопада

Протягом доби курс долара зріс орієнтовно на 5 копійок. Проте купівля в обмінниках стала вийнятком і впала на 27 копійок.