Курс доллара к концу 2023 года

Тарас Лесовой объяснил, что НБУ использует некоторые инструменты "управляемой гибкости" для урегулирования ситуации на рынке. В частности, речь идет об объемах и частоте валютных интервенций.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Конечно, безналичный рынок ожидает, что "свободы" курсообразования станет немного больше (т.е. регулятор может откорректировать объемы валютных интервенций, сократив или наоборот увеличив их с еженедельным "шагом" 50 – 60 миллионов долларов). Именно такая "гибкость" свидетельствует об уменьшении присутствия регулятора на рынке.

Валютный рынок зависит от спроса и предложения. Так что, по мнению эксперта, нельзя исключать большую динамику изменения курсов на межбанке, как в сторону удорожания, так и в сторону уменьшения. Это отразится на наличном рынке и, соответственно, прибавит к межбанковскому курсу еще 1 – 1,5% стоимости.

То есть, другими словами, регулятор тщательно изучает и анализирует, как работает новый "свободный" режим межбанка, и как это влияет на поведение игроков, как это потом сказывается на наличном рынке. Поэтому тактически вполне допустимо, что со временем при других благоприятных обстоятельствах регулятор будет давать больше "свободы" курсообразованию на межбанке,

– объяснил он.

Лесовой сообщил, что большинство специалистов считают, что роста курса не избежать. В перспективе 1 – 2 месяцев он видит решающую роль в спросе и предложении.

Курс доллара 10 ноября

В течение суток курс доллара вырос ориентировочно на 5 копеек. Однако покупка в обменниках стала исключением и упала на 27 копеек.