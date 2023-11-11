Что сейчас на рынке валют
Во время разговора с 24 Каналом финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что со снижением инфляции снижается и давление на гривну. Это побуждает Нацбанк вкладывать более низкие уровни курса доллара.
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- Кроме того, вчера, 9 ноября, Верховная Рада окончательно утвердила бюджет на 2024 год, где ожидаемый среднегодовой курс был заложен на уровне 40,7 гривны.
- Его снизили, ведь ранее прогнозировался курс в 41,4 гривны.
- Интересно, что обычно фактический и прогнозируемый курс не совпадает. К примеру, на 2023 год в бюджете был заложен курс доллара на уровне 42 гривен. Впрочем, в течение года официальный курс так и оставался на отметке 36,6 гривны. Это забеспокоило Министерство финансов, ведь в бюджет поступало меньше финансовой помощи от международных партнеров, рассчитанной по курсу 42 гривны.
Мы видим, какая разница сохраняется между наличным и безналичным рынком. И нужно заметить, что курс, заложенный в бюджет, не является ориентиром для Нацбанка. Андрей Пышный, глава Нацбанка, на всех брифингах отдельно отмечает, что нет никакой цели дойти до такого курса. Это исключительно расчетный показатель для бюджета, размеров доходов и расходов, налоговой и таможни.
По словам эксперта, если Украина не будет получать международную помощь на достаточном уровне, тогда придется "сжигать" золотовалютные резервы. Таким образом, НБУ пойдет на изменения на межбанке.
Курс на наличном рынке
- Курс в банках
По состоянию на утро 10 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,25 гривны, а продажа – 37,72 гривны.
- Курс в обменниках
Покупка доллара в среднем на уровне 37,13 гривны, а продажа – 37,8 гривны, по данным finance.ua.
- Курс на черном рынке
Покупка доллара в среднем на уровне 37,6 гривны, а продажа – 37,7 гривны.