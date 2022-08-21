Як українцям підготуватися до зими

Цьогоріч в Україні пророкують дефіцит газопостачання, що призведе до важкого становища з опалювальним сезоном. Якою буде температура в українських домівках та чим варто запастися українцям на зиму, читайте у тексті.

Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора", розповіла 24 каналу про те, що українцям потрібно бути готовим до різних сценаріїв опалювального сезону цьогоріч.

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Тетяна Бойко Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Варто знати, що температура в оселях буде зниженою, але температура 18 – 20 градусів, про яку зараз говорить уряд, – це нормальна температура. За кордоном така температура є у межах стандарту. На додаток, вона більш корисна для здоров'я, ніж 26 – 28 градусів.

Якими речами потрібно запастися та з чим викатимуть проблеми

Експертка зазначає, що можливо виникатимуть проблеми з перекосами температури всередині будинків. Тобто, якщо не відрегульована система теплопостачання, квартири, які знаходяться на останніх чи перших поверхах, можуть отримувати різну кількість тепла. На це потрібно звернути увагу насамперед мешканцям та завчасно перевірити.

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Також, як мінімум, слід запастися теплим одягом, спальниками, наметами, електрообігрівачами та електропростирадлами, усі щілина у квартирі заліпити та інше.

У яких областях опалювальний сезон пройде найважче

Це, як повідомляє уряд, Луганська та Донецька області, частина Запорізької області. Херсонщина. Але Тетяна Бойко наголошує на тому, що готовими потрібно бути усім областям.

Ціни на газ

Як повідомила раніше експертка:

Український уряд зобов'язав підприємства, які надають послуги газопостачання, електропостачання та теплопостачання, тримати тарифи на рівні минулорічних. Різниця ж покриватиметься з бюджету.

В уряді покладаються на те, що додаткові кошти, яких не вистачатиме у бюджеті, надаватимуть міжнародні донори.

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