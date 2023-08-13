Зима може бути важкою: чому блекаутів не вдасться уникнути

Попри те, що зараз ремонт енергосистеми України продовжується, є ризики того, що в опалювальний сезон ми увійдемо зі значним дефіцитом потужностей. Відновити все після масових атак росіян торік не вдасться.

Є різні сценарії проходження зими

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що невідворотним сценарієм може стати те, що блекаутів цієї зими не вдасться уникнути.

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Втім він додає, що до цього ми будемо готові, маючи досвід з минулого року.

Володимир Кудрицький Голова правління НЕК "Укренерго" Ми були готові до цього в минулому сезоні. І ми, маючи цей досвід, будемо до цього готові й в наступному опалювальному сезоні, якщо це трапиться.

Відтак "Укренерго" готується до можливих негативних сценаріїв, якщо масові атаки росіян продовжуватимуться.

Вже здійснено значний перелік заходів безпеки та підготувала "сюрпризи" для росіян, повідомляють у компанії. Та, звичайно,

За словами Кудрицького, основний інструмент українців у цій ситуації – єдність та співпраця. Все для того, щоб працювати над підготовкою до зими 24/7.

Як керівник однієї з основних інфраструктурних компаній в країні я маю бути реалістом: є дуже різні сценарії проходження опалювального сезону,

– заявив він.

На скільки постраждала енергосистема України

Як розповів 24 Каналу аналітик Андрій Урста, масові російські атаки пошкодили інфраструктуру передачі електроенергії, а це 42 з 94 високовольтних підстанцій "Укренерго". А станом на 1 квартал 2023 року відновлено повністю було відновлено 29 об'єктів, а частково лише 13.

Співрозмовник додає, що все відновити до зими точно не вдасться, адже на це впливати не лише фінансовий фактор, але й логістичний.

Андрій Урста Аналітик DiXi Group Навіть за наявності необхідних коштів (яка теж є сумнівною, враховуючи хронічну кризу заборгованостей на ринку електроенергії) на заваді буде логістичний чинник. Виготовлення та доставка необхідного для відновлення обладнання, до прикладу високовольтних трансформаторів, є доволі тривалою (може займати 6 – 9 місяців), що обмежує спроможність оперативно відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

Тому наступний опалювальний сезон українська енергосистема буде зі значно меншою міцністю, ніж торік.