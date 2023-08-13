Зима может быть тяжелой: почему блекаутов не удастся избежать

Несмотря на то, что сейчас ремонт энергосистемы Украины продолжается, есть риск того, что в отопительный сезон мы войдем со значительным дефицитом мощностей. Восстановить все после массовых атак россиян в прошлом году не получится.

Есть разные сценарии прохождения зимы

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что неотвратимым сценарием может стать то, что блекаутов этой зимой не удастся избежать.

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Впрочем, он добавляет, что к этому мы будем готовы, имея опыт с прошлого года.

Владимир Кудрицкий Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Мы были готовы к этому в прошлом сезоне. И мы, имея этот опыт, будем к этому готовы и в следующем отопительном сезоне, если это случится.

Следовательно, "Укрэнерго" готовится до возможных негативных сценариев, если массовые атаки россиян будут продолжаться.

Уже осуществлен значительный перечень мер безопасности и подготовила "сюрпризы" для россиян, сообщают в компании. Да, конечно,

По словам Кудрицкого, основным инструментом украинцев в этой ситуации является единство и сотрудничество. Все для того, чтобы работать над подготовкой к зиме 24/7.

Как руководитель одной из основных инфраструктурных компаний в стране я должен быть реалистом: есть очень разные сценарии прохождения отопительного сезона,

– заявил он.

На сколько пострадала энергосистема Украины

Как рассказал 24 Каналу аналитик Андрей Урста, массовые российские атаки повредили инфраструктуру передачи электроэнергии, а это 42 из 94 высоковольтных подстанций "Укрэнерго". А по состоянию на 1 квартал 2023 восстановлено полностью было восстановлено 29 объектов, а частично только 13.

Собеседник добавляет, что все восстановить до зимы точно не удастся, ведь на это влиять не только финансовый фактор, но и логистический.

Андрей Урста Аналитик DiXi Group Даже при наличии необходимых средств (который тоже сомнительный, учитывая хронический кризис задолженностей на рынке электроэнергии) помешает логистический фактор. Изготовление и доставка необходимого для восстановления оборудования, к примеру высоковольтных трансформаторов, достаточно длительная (может занимать 6 – 9 месяцев), что ограничивает способность оперативно восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

Поэтому следующий отопительный сезон украинская энергосистема будет со значительно меньшей прочностью, чем в прошлом.