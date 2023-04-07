Ціни не впадуть, але інфляція знизиться: яким буде повоєнне відновлення економіки України

Відновлення української економіки частково почалось уже. Зокрема, йдеться про спад темпів підвищення цін. Інфляція після завершення війни сповільниться.

Про це 24 Каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, ситуація в українській економіці покращиться після закінчення війни. Цьому, зокрема, посприяє повернення інвестицій до України.

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Процес відновлення уже розпочався

Після закінчення війни в Україні поступове відбудеться відновлення економіки, що призведе до збільшення попиту на робочу силу. Відповідно знизиться безробіття та сповільниться інфляція.

Ціни не впадуть, такого не буде. Але як тільки закінчиться війна – темп зростання цін буде зменшуватись, хоча це уже почало відбуватися,

– розповів Сергій Фурса.

За його словами, економіка завжди відновлюється коштом інвестицій. У теперішній ситуації, коли триває війна та існує певна невизначеність, ніхто не інвестує в Україну, а бізнес, який тут є дуже обережно поводиться з грошима.

Але щойно війна закінчиться, то ділова активність відразу зросте і, як результат, зокрема зросте попит на робочу силу.

Сергій Фурса про відновлення української економіки: дивіться відео

Туризм може допомогти

За час повномасштабного вторгнення Україна, можна сказати, стала брендом вільної країни, брендом сили волі, що дуже імпонує європейцям. Завдяки цьому міг би зрости туризм, що теж посприяє відновленню економіки.

"Сфера послуг – це дуже важливо, тому туризм також є важливою галуззю. Не впевнений, чи це буде наплив, чи ні, але справді буде зростання туризму. Точно відносно тієї точки, яка є зараз, коли він майже на нулі, а, можливо, й збільшиться в порівнянні з довоєнними роками", – підмітив інвестбанкір.

Сергій Фурса нагадав, що навіть під час пандемії коронавірусу в Україні була велика кількість арабських туристів. Він висловив сподівання, що після війни арабський вектор туристів буде збережений. Водночас масштаб туризму європейців є поки невідомим.

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