Об этом 24 Каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, ситуация в украинской экономике улучшится по окончании войны. Этому, в частности, поспособствует возврат инвестиций в Украину.

К теме На одно рабочее место 100 украинцев: когда рынок труда выберется из кризиса, а зарплаты вырастут

Процесс восстановления уже начался

После войны в Украине постепенное произойдет восстановление экономики, что приведет к увеличению спроса на рабочую силу. Соответственно снизится безработица, и замедлится инфляция.

Цены не упадут, такового не будет. Но как только закончится война – темп роста цен будет уменьшаться, хотя это уже начало происходить,

– рассказал Сергей Фурса.

По его словам, экономика всегда восстанавливается за счет инвестиций. В нынешней ситуации, когда идет война и существует некая неопределенность, никто не инвестирует в Украину, а бизнес, который здесь есть, очень осторожно обращается с деньгами.

Но как только война закончится, то деловая активность сразу возрастет и, как результат, в том числе возрастет спрос на рабочую силу.

Сергей Фурса о восстановлении украинской экономики: смотрите видео

Туризм может помочь

За время полномасштабного вторжения Украина, можно сказать, стала брендом свободной страны, брендом силы воли, что очень импонирует европейцам. Благодаря этому мог бы возрасти туризм, что тоже поспособствует восстановлению экономики.

"Сфера услуг – это очень важно, поэтому туризм также является важной отраслью. Не уверен, будет ли это наплыв или нет, но действительно будет рост туризма. Точно относительно той точки, которая есть сейчас, когда он почти на нуле, а возможно, и увеличится по сравнению с довоенными годами", – отметил инвестбанкир.

Сергей Фурса напомнил, что даже во время пандемии коронавируса в Украине было большое количество арабских туристов. Он выразил надежду, что после войны арабский вектор туристов будет сохранен. В то же время масштаб туризма европейцев пока неизвестен.

Соглашение между Украиной и МВФ: главное