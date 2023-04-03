Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что Украина получит 2 миллиарда специальных прав заимствований, что составляет около 2,7 миллиарда долларов.

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Совет директоров МВФ согласовал транш 31 марта

Соответствующее решение о немедленном выделении транша Совет директоров МВФ согласовал в пятницу, 31 марта.

Спасибо партнерам за скорую помощь и уже активно работаем для успешного прохождения первого пересмотра программы и получения следующего транша от МВФ,

– написал Пышный.

Что известно о многомиллиардной программе МВФ для Украины

В начале 2023 года многие западные СМИ, в том числе Bloomberg и Financial Times, информировали, что МВФ рассматривает долговременный пакет помощи Украине.

В феврале в Киев приехала команда МВФ во главе с главой Кристаллиной Георгиевой. По ее итогам, глава правительства Денис Шмигаль отметил, что Украина рассчитывает на многолетнюю программу на 15 миллиардов долларов.

В марте стало известно, что Украина и МВФ достигли предварительного согласия. После этого исполнительный совет Международного валютного фонда 31 марта одобрил четырехлетнюю программу финансирования Украины на 15,6 миллиарда долларов.

Эти деньги помогут удовлетворить неотложные потребности Украины в финансировании на фоне полномасштабного вторжения России.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что средства от МВФ помогут правительству профинансировать все критические издержки и сохранить макрофинансовую стабильность.

Известно, что программа будет состоять из двух частей: срочное финансирование нашей победы в войне и послевоенное восстановление и трансформация Украины.

В целом в 2023 году у Украины есть возможность получить от МВФ три транша на общую сумму 4,5 миллиарда долларов.