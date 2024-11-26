Які підприємства не відключатимуть від світла: нове рішення уряду

Уряд ухвалив рішення, згідно з яким деякі підприємства не підлягатимуть відключення від світла. Хто підпадає під цю вибірку, та завдяки чому це буде можливо, читайте далі.

Які підприємства зможуть уникнути відключень світла

Світло не відключатимуть підприємствам, що імпортують понад 60% від обсягу споживання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго. Раніше підприємства, які імпортують понад 80% електроенергії для своїх потреб, не підпадали під обмеження споживання електрики.

Читайте також: Чи можуть відключення світла припинитись вже наступного тижня

Постанову Уряду було ухвалено на засіданні 26 листопада за пропозицією Міненерго та з урахуванням звернень учасників ринку електричної енергії.

Герман Галущенко Міністр енергетики України Рішення Уряду ухвалено з урахуванням збільшення лімітів потужностей для імпорту електричної енергії до України з європейських країн до 2,1 гігавата.

За словами Германа Галущенка, це створить додаткові стимули для збільшення обсягу комерційного імпорту електроенергії, сприятиме розвитку власної генерації та підвищить стійкість енергосистеми в умовах дефіциту.