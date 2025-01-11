Доплати вчителям у 2025 році: МОН пояснило, від чого вони залежать
Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка передбачає щомісячні доплати педагогічним працівникам. Щомісячна доплата в розмірі 1 000 гривень передбачена для педагогів усіх типів закладів загальної середньої освіти.
Хто отримає доплати
У 2025 році розмір доплат залежатиме від обсягу навчального навантаження та виконуваної педагогічної роботи, повідомляє 24 Канал з посиланням на МОН.
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Кому дадуть доплату:
Щомісячна доплата в розмірі 1 000 гривень передбачена для педагогів усіх типів закладів загальної середньої освіти, зокрема:
- початкових шкіл;
- гімназій;
- ліцеїв, включно зі спеціалізованими;
- спеціальних шкіл;
- навчально-реабілітаційних центрів, зокрема їхніх структурних підрозділів (пансіонів, дошкільних і позашкільних відділень тощо).
На яких посадах доступна доплата
Щомісячні доплати передбачені для працівників, які займають такі посади:
- учителі;
- логопеди;
- дефектологи;
- викладачі;
- керівники гуртків;
- практичні психологи;
- вихователі спеціальних закладів і закладів загальної середньої освіти;
- асистенти вчителів;
- заступники директорів;
- директори.
Доплати також отримуватимуть педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом.
Зауважте! Працівники дошкільних закладів не отримуватимуть ці надбавки, оскільки їхнє фінансування здійснюється за рахунок місцевих громад.
Мінімальна сума додаткових виплат складатиме 1 300 гривень до сплати податків.