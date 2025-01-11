Хто отримає доплати

У 2025 році розмір доплат залежатиме від обсягу навчального навантаження та виконуваної педагогічної роботи, повідомляє 24 Канал з посиланням на МОН.

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Кому дадуть доплату:

Щомісячна доплата в розмірі 1 000 гривень передбачена для педагогів усіх типів закладів загальної середньої освіти, зокрема:

початкових шкіл;

гімназій;

ліцеїв, включно зі спеціалізованими;

спеціальних шкіл;

навчально-реабілітаційних центрів, зокрема їхніх структурних підрозділів (пансіонів, дошкільних і позашкільних відділень тощо).

На яких посадах доступна доплата

Щомісячні доплати передбачені для працівників, які займають такі посади:

учителі;

логопеди;

дефектологи;

викладачі;

керівники гуртків;

практичні психологи;

вихователі спеціальних закладів і закладів загальної середньої освіти;

асистенти вчителів;

заступники директорів;

директори.

Доплати також отримуватимуть педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом.

Зауважте! Працівники дошкільних закладів не отримуватимуть ці надбавки, оскільки їхнє фінансування здійснюється за рахунок місцевих громад.

Мінімальна сума додаткових виплат складатиме 1 300 гривень до сплати податків.