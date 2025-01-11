Хто отримає доплати

У 2025 році розмір доплат залежатиме від обсягу навчального навантаження та виконуваної педагогічної роботи, повідомляє 24 Канал з посиланням на МОН.

Читайте також Як на Україну вплине відсутність імпорту електроенергії зі Словаччини

Кому дадуть доплату:

Щомісячна доплата в розмірі 1 000 гривень передбачена для педагогів усіх типів закладів загальної середньої освіти, зокрема:

  • початкових шкіл;
  • гімназій;
  • ліцеїв, включно зі спеціалізованими;
  • спеціальних шкіл;
  • навчально-реабілітаційних центрів, зокрема їхніх структурних підрозділів (пансіонів, дошкільних і позашкільних відділень тощо).

На яких посадах доступна доплата

Щомісячні доплати передбачені для працівників, які займають такі посади:

  • учителі;
  • логопеди;
  • дефектологи;
  • викладачі;
  • керівники гуртків;
  • практичні психологи;
  • вихователі спеціальних закладів і закладів загальної середньої освіти;
  • асистенти вчителів;
  • заступники директорів;
  • директори.

Доплати також отримуватимуть педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом.

Зауважте! Працівники дошкільних закладів не отримуватимуть ці надбавки, оскільки їхнє фінансування здійснюється за рахунок місцевих громад.

Мінімальна сума додаткових виплат складатиме 1 300 гривень до сплати податків.