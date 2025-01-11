Кто получит доплаты

В 2025 году размер доплат будет зависеть от объема учебной нагрузки и выполняемой педагогической работы, сообщает 24 Канал со ссылкой на МОН.

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Кому дадут доплату:

Ежемесячная доплата в размере 1 000 гривен предусмотрена для педагогов всех типов учреждений общего среднего образования, в частности:

начальных школ;

гимназий;

лицеев, включая специализированные;

специальных школ;

учебно-реабилитационных центров, в частности их структурных подразделений (пансионов, дошкольных и внешкольных отделений и т. п.).

На каких должностях доступна доплата

Ежемесячные доплаты предусмотрены для работников, которые занимают следующие должности:

учителя;

логопеды;

дефектологи;

преподаватели;

руководители кружков;

практические психологи;

воспитатели специальных учреждений и учреждений общего среднего образования;

ассистенты учителей;

заместители директоров;

директора.

Доплаты также будут получать педагогические работники, которые работают по совместительству.

Обратите внимание! Работники дошкольных учреждений не будут получать эти надбавки, поскольку их финансирование осуществляется за счет местных общин.

Минимальная сумма дополнительных выплат будет составлять 1 300 гривен до уплаты налогов.