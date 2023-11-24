Мінімальна – 2,3 тисячі, а середня – до 6 тисяч: пенсії у 2024 році зростуть

Відповідно до бюджету на 2024 рік пенсії для українців почнуть зростати. Крім того, індексація для усіх категорій пенсіонерів, як і торік, відбудеться навесні.

Нові суми пенсій

Прожитковий мінімум за проєктом бюджету на 2024 рік збільшиться. Від цього показника залежить й рівень пенсії в Україні.

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Розмір мінімальної пенсії для українців зросте вже з 1 січня.

Прожитковий мінімум зросте до 2 920 гривень. Відповідно до цього мінімальна пенсія з 2 093 гривень підвищиться до 2 361 гривні, а максимальна – до 23 610 гривень. Також очікується, що середня пенсійна виплата по Україні становитиме до 6 тисяч гривень.

Крім того, у березні 2024 року, як і цьогоріч, для українських пенсіонерів проведуть індексацію виплат. За словами економіста Ярослава Жаліла, якими він поділився з 24 Каналом, зростання середньої пенсії буде пов'язане з показником інфляції в країні.

Ярослав Жаліло Економічний експерт В нас цьогоріч прогнозована інфляція була вищою, аніж та, що ми маємо сьогодні. За підсумками 10 місяців десь трошки більше, ніж 5%. У той час, як прогнозували десь до 10%.

Індексація у 2024 році

Наступного року прогнозована інфляція становитиме близько 9%. Відповідно до цього показника розраховуватимуть індексацію.

Наприклад, якщо офіційний показник інфляції наприкінці цього року буде меншим, умовно 6%, то це означає, що можна поміркованіше ставитися до підвищення соціальних виплат наступного року.

, навесні середня доплата становила, залежно від категорій.

Наступного року зростуть й інші соціальні виплати: