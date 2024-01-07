Нові платіжки за газ: як розрахувати щомісячну суму за доставку газу у 2024 році
У новому 2024 році українці можуть побачити інші суми у платіжках за розподіл газу. Все тому, що розмір платіжок за доставку газу залежатиме тепер від споживання газу впродовж "газового" року.
Нові платіжки за розподіл газу у 2024 році
В Україні газовим роком вважають період з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року. Саме за ним будуть рахувати платіжки за газ у 2024 році.
До теми Платіжки за комуналку суттєво змінились: які тарифи зросли найбільшеНагадуємо, що з 2020 року в Україні споживачі отримують дві платіжки за газ: першу – за спожитий газ, другу – за послугу доставки цього газу.
Крім того, у 2023 році методика розрахунку плати за газ змінилася. Вона почала ґрунтуватися на нових даних споживання – за попередній газовий рік.
- Відтак у 2024 році для розрахунку щомісячного платежу за розподіл газу потрібно рахувати кількість спожитих кубів газу за період газового року.
Формула розрахунку
У 2023 році формула складалася з:
- тариф облгазу,
- спожитих кубів за період з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року.
Відтак у 2024 році формула залишиться така сама. Єдине, що зміняться дані за газовий рік. До речі, спожиті куби можна знайти у паперових платіжках чи на спеціальних електронних сервісах.
Приклад розрахунку:
- Особа живе у Києві, а впродовж газового року 1 600 кубометрів газу.
- Платіж щомісячний тоді буде: 1,49 * 1 600 кубів / 12 = 198,66 гривні.
Тарифи в Україні
Більшість українців користуються послугами "Нафтогазу" і платять за газ 7,96 гривні за кубометр. Додатково до платіжки за спожитий газ оплачується ще й доставка газу. Ці тарифи у кожному регіоні різні.