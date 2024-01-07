Новые платежки за распределение газа в 2024 году

В Украине газовым годом считают период с 1 октября 2022 по 30 сентября 2023 года. Именно за ним будут считать платежки за газ в 2024 году.

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Напоминаем, что с 2020 года в Украине потребители получают две платежки за газ: первую – за потребленный газ, вторую – за услугу доставки этого газа.

Кроме того, в 2023 году методика расчета платы за газ изменилась. Она начала основываться на новых данных потребления – за предыдущий газовый год.

Следовательно, в 2024 году для расчета ежемесячного платежа за распределение газа нужно считать количество потребленных кубов газа за период газового года.

Формула расчета

В 2023 году формула состояла из:

тариф облгаза,

потребленных кубов за период с 1 октября 2022 по 30 сентября 2023 года.

Формула: тарифы облгаза*(кубы за период с 1 октября по 30 сентября 2023 года)/12 = ежемесячная плата за доставку.

Следовательно, в 2024 году формула останется такой же. Единственное, что изменятся данные за газовый год. Кстати, потребленные кубы можно найти в бумажных платежках или специальных электронных сервисах.

Пример расчета:

Человек живет в Киеве, а в течение газового года 1 600 кубометров газа.

Платеж ежемесячный тогда будет: 1,49*1 600 кубов/12 = 198,66 гривны.

Тарифы в Украине.

Большинство украинцев пользуются услугами "Нефтегаза" и платят за газ 7,96 гривны за кубометр. Вдобавок к платежке за потребленный газ оплачивается еще и доставка газа. Эти тарифы в каждом регионе разные.