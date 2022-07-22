Чи здорожчає пальне в Україні через курс долара: відповідь експерта Куюна

Національний банк України 21 липня вперше з початку повномасштабної війни підняв офіційний курс долара. Він зріс одразу на 25 відсотків.

Так, НБУ зафіксував курс на рівні 36,57 гривні за долар. Тим часом в обмінниках курс купівлі долара вже перетнув позначку у 40 гривень. Це, безумовно, вплине на ціни на різні товари, але ситуація з пальним є більш обнадійливою. Про це 24 каналу розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

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Він пояснив, що скасування державного регулювання цін на пальне 2 місяці тому дозволило не лише вийти з кризи та досягнути збільшення постачання, а й створити непоганий "запас міцності" у трейдерів.

За цей період коштом підвищеної маржі трейдери завезли дуже багато пального. Спочатку – скрапленого газу, потім – дизельного пального. Щодо бензину ситуація дещо не така, але черг за ним також немає.

До сьогоднішнього рішення НБУ експерти очікували, що найближчими тижнями ціна на дизпальне почне досить стрімко падати, так само як зараз відбувається зі скрапленим газом.

Нагадаю, що роздрібна ціна на скраплений газ за місяць знизилась десь на 30 відсотків. Ми очікували, що так дуже дешевшати і дизельне пальне. Були всі передумови для зменшення ціни більше ніж на 10 гривень,

– розповів Куюн.

Скільки коштуватиме пальне найближчим часом

Після такого суттєвого підняття курсу долара такого здешевшання не буде. Але є й хороша новина – ціни на пальне не повинні зрости, вони залишаться у тих межах, які є станом на сьогодні.

Експерт вважає, що в найближчі тижні діапазон цін буде орієнтовно таким:

дизельне пальне – 56 – 58 гривень за літр,

бензин – 51 – 53 гривні за літр,

скраплений газ – у середньому 30 гривень за літр.

Він підкреслив, що зараз ринок все ж має повернутись до нормальних параметрів, зокрема й параметрів націнки. на початку вона була потрібна для того, щоб стимулювати гравців ринку, аби вони завозили пальне. Зараз ситуація інша – трейдери мають контракти та відпрацьовану логістику, а відтак можуть працювати і з меншою маржею.

І зараз, з таким кроком Нацбанку, це все відбудеться набагато швидше, ніж ми планували,

– підсумував Сергій Куюн.

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