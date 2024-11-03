Суттєвий ріст цін на продукти, курс у 42 гривні та пальне: яких прогнозів очікувати у листопаді

У листопаді вартість скрапленого газу може зрости через конкуренцію на ринку, тоді як запаси бензину й дизпального дозволяють утримувати ціни. Курс долара, за прогнозами, коливатиметься в останній місяць осені до 42 гривень. Водночас вартість продуктів, найімовірніше, зростатиме надалі, як-от на овочі та молочні вироби.

Чи зміниться вартість на пальне у листопаді

У розмові з 24 Каналом енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповів, що пальне у листопаді може змінити вартість, однак йдеться лише про скраплений нафтовий газ. Водночас ситуація з бензином та дизельним пальним інша. На сьогодні у трейдерів є чималий запас.

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Водночас те зростання ціни на пальне, яке спостерігається у Європі, не стане причиною змін щодо цін на українських заправках.

Геннадій Рябцев Науковий ступінь/посада Річ у тому, що зараз ніхто з трейдерів не хоче привертати до себе увагу урядових структур. У них є можливості зберегти ціну як на бензин, так і на дизельне пальне на нинішньому рівні. Про це свідчать ті акції, які автомобілісти мали у великих мережах.

Щодо скрапленого газу, то для цього виду пального є певний потенціал для зростання, й він буде визначатися обсягами пропонування цього ресурсу на ринку.

Зараз його не вистачає тому, що з автомобілістами конкурують власники котлів на скрапленому газі. У великій кількості ці котли використовують в Польщі та державах Балтії. Оскільки звідти йде основний ресурс скрапленого нафтового газу до України, то чим нижчою буде температура повітря в цих країнах у листопаді, тим менше дістанеться українським автомобілям й тим вищою буде ціна для них,

– додає Рябцев.

За інформацією Консалтингової групи А-95, середня вартість за літр пального в Україні, станом на 31 жовтня, становить:

бензин А-95 – 55,71 гривні за літр,

– 55,71 гривні за літр, бензин А-92 – 53,26 гривні за літр,

– 53,26 гривні за літр, дизельне пальне – 51,94 гривні за літр,

– 51,94 гривні за літр, газ авто­мобільний – 34,85 гривні за літр.

Курс наближається до позначки у 42 гривні

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що в останній місяць осені, а саме у листопаді, триватиме спротив проти інфляції на ринку валют. Йдеться про те, що регулятор швидше за все залишить на ринку свій вплив, й тому на різкі стрибки курсів не варто очікувати.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Варто сказати, що протягом листопада одним із найголовніших факторів, від якого може залежати валютний ринок, стане обсяг макрофінансової допомоги. Нагадаю, що станом на початок жовтня Україна сумарно отримала 69% (тобто понад 20 мільярдів доларів) від запланованих на поточний рік 37 мільярдів доларів. Саме тому настане час "надолужити", аби не виникло додаткових складнощів з покриттям видатків бюджету.

Відтак протягом листопада зміни щодо валют можуть становити:

на міжбанку – 41,2 – 41,8 гривні за долар та 45,3 – 47,3 гривні за євро,

– 41,2 – 41,8 гривні за долар та 45,3 – 47,3 гривні за євро, на готівковому ринку – 41,3 – 42 гривні за долар та 45,5 – 47,8 гривні за євро.

Зауважте! Найімовірніше, що коливання долара відбуватимуться в значно вужчому проміжку: 41,5 – 41,9 гривні з частими змінами векторів у бік зростання та у бік зниження.

За словами Лєсового, на кінець місяця ринок очікує, що долар може впритул наблизитися до 42 гривень. І тому у листопаді десь на 75 – 80% буде остаточно сформовано курс на кінець року.

Ситуація з депозитами

Для 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв зауважив, що податкові зміни в Україні вплинули й на депозити, адже прибуток з них оподатковується 18% ПДФО й військовим збором, який зріс до 5%. Таким чином, від обіцяного прибутку за вкладами у листопаді доведеться віддати 23%.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Ми схильні вважати, що наступного тижня (з 28 жовтня по 3 листопада – 24 Канал) 2 наявних тренди – розміщення коштів на ультракоротких вкладах (від 3 місяців до 6 місяців), а також обрання довготривалих депозитів тривалістю понад 1 рік – можуть поступово вийти на свій річний пік.

За словами банкіра, частина громадян, яка на початку літа планувала скористатися вигідними пропозиціями та розмістити кошти на термін від 1 року до 2,5 років, отримавши найбільший прибуток, може перейти в сегмент ультракоротких вкладів. Там прибуток в 1,5 раза менший, але він дає змогу принаймні не втратити "вартість" заощаджень.

Водночас популярність тривалих вкладів зумовлена високим прибутком, а саме – середній показник 13% річних, а максимальний – до 15%. При цьому чистий прибуток вже з врахуванням інфляції та оподаткування потенційно може скласти до 2 – 3%, тобто довготривалі вклади гарантують не лише збереження заощаджень від знецінення, а й можливість отримати пасивний профіт.

Для депозитного "піку" буде характерне сезонне посилення конкуренції між фінустановами. При відкритті вкладу насамперед – це можливість отримати додаткові "бонуси" (до 1% до запропонованих відсотків дохідності). "Боротьба" за клієнта може тривати досить тривалий час: за нашим прогнозом, аж впритул до Нового року. Отже, у громадян буде вдосталь часу обрати не лише банк, а й той чи інший депозит, що буде вигідним і водночас надійним,

– каже Замотаєв.

Зверніть увагу! Попри візуальний спокій ставок, в сегменті депозитів триватиме розвиток прямо протилежних напрямків: ультракоротких та довготривалих вкладів.

У скільки обходитимуться продукти

У коментарі 24 Каналу аналітик Максим Гопка розповів, що овочі та молочні продукти в Україні суттєво зросли в ціні. А м'ясо почне дорожчати ближче до кінця цього року.

Ціни на овочі

Попри сезонне очікування збільшення пропозиції, овочі в Україні подорожчали. На загальну врожайність вплинула сильна літня спека, яка і не дає цінам суттєво знизитися.

Максим Гопка Аналітик УКАБ Також збільшується вартість пального, яка впливає й на збирання продукції, логістику та подальше зберігання.

Молочні продукти

За останні пів року ціни на молочну сировину суттєво збільшилися. Відповідно це вплинуло на вартість молочних продуктів.

За даними моніторингу УКАБ, закупівельні середньозважені ціни трьох гатунків на молоко сировину становлять 22,20 гривні з ПДВ. З початку року ціна зросла на 26%. На ринку в формуванні ціни спостерігаються залежності від внутрішніх надоїв. Ріст закупівельних цін продовжується через активний попит на сировину та зменшення поголів'я тварин,

– пояснив Гопка.

Ціни на м'ясо

За словами Максима Гопки, закупівельні ціни на свиней за останній місяць знизились. Водночас до кінця року вартість може зрости.

Вартість кормів зростає, що й впливає на подальше ціноутворення. Ріст можливий від 5 до 10%. На цінову ситуацію вплинуло сезонне коливання попиту та пропозиції. Споживча активність дещо знижується із сезонною переорієнтацією на альтернативні види білка,

– додає аналітик.

Ціни в супермаркетах на свинину за останній місяць: