Перевірте заощадження: яка гривня вже не ходить

НБУ періодично виводить деякі купюри з обігу. Аби не втратити кошти, громадяни мають своєчасно обміняти ці банкноти.

Чому відбувається виведення

НБУ виводить банкноти для того, аби підвищувати якість та захист грошей. Вилучення відбувається поступово.

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Громадянин може самостійно здійснити обмін коштів у НБУ чи в одному з довірених банків. Фінансова установа зобов'язана замінити купюри, що підлягають вилученню на чинні банкноти.

Це частина комплексного рішення з оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот і монет гривні, спрямованого на підвищення захисту та якості грошей і спрощення готівкових розрахунків,

– йдеться у повідомленні НБУ.

Які банкноти будуть вилучені

НБУ прийняв рішення про вилучення купюр, які були випущені до 2003 року. Процес виведення має відбуватися поступово.

Які гривні вилучають з обігу:

виводяться купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривень;

монети – 1, 2, 5, 25 копійок.

Монети дрібних номіналів та банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його припинення або скасування,

– повідомляє НБУ.

Зараз вказані купюри уже не можна використовувати як спосіб розрахунку.