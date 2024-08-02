Ви можете втратити свої заощадження: яка гривня була знята з обігу

2 серпня 2024, 11:18
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Джерело:

НБУ

Періодично НБУ виводить з обігу певні купюри. Це потрібно для збереження якості банкнот.

Як відбудеться виведення

НБУ прийняв рішення про поступове вилучення купюр випущених до 2003 року. Йдеться як про деякі банкноти, так і про монети.

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Монети дрібних номіналів та банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його припинення або скасування,
– йдеться у повідомленні НБУ.

Тобто громадянин може звернутись у НБУ або довірений банк та здійснити обмін. Зараз таку процедуру проводять ці фінансові установи:

  • АТ "Райффайзен Банк";
  • АТ "Ощадбанк";
  • "Приватбанк";
  • АТ "ПУМБ".

Які купюри виводять з обігу

  • з обігу виходять монети номіналом: 1, 2, 5, 25 копійок;
  • купюри: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривень.
Зверніть увагу! Вказані купюри уже не можуть бути використані для розрахунку.

Автор: Анастасія Зорик