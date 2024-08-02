Как произойдет вывод
НБУ принял решение о постепенном изъятии купюр выпущенных до 2003 года. Речь идет как о некоторых банкнотах, так и о монетах.
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Монеты мелких номиналов и банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены,
– говорится в сообщении НБУ.
То есть гражданин может обратиться в НБУ или доверенный банк и осуществить обмен. Сейчас такую процедуру проводят эти финансовые учреждения:
- АО "Райффайзен Банк";
- АО "Ощадбанк";
- "Приватбанк";
- АО "ПУМБ".
Какие купюры выводят из обращения
- из обращения выходят монеты номиналом: 1, 2, 5, 25 копеек;
- купюры: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривен.