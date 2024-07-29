Согласно сообщению НБУ, банкноты номиналом 500 гривен, выпущенные в 2003 – 2007 годах, подлежат изъятию уже с 1 августа. Однако, они все еще будут оставаться действующим платежным средством.

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Дело в том, что эти банкноты должны быть заменены на более новые, выпущенные после 2014 года. А именно Изъятие будет осуществляться постепенно и незаметно для граждан благодаря таким мерам: банки Украины не будут выдавать указанные банкноты из касс, а НБУ не будет передавать их в кассы банков.

Банкноты номиналом 500 гривен старого образца будут оставаться действительным платежным средством. Граждане без ограничений смогут продолжать ими рассчитываться, их не нужно специально обменивать,

– говорится в сообщении НБУ.

Как пояснили в НБУ, процедура замены необходима для улучшения качества наличности, находящейся в обращении. Стоит отметить, что некоторым из этих банкнот более 18 лет. После изъятия купюры подлежат утилизации.

Какие купюры будут заменяться с 1 августа / Инфографика – НБУ