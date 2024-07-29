Згідно з повідомленням НБУ, банкноти номіналом 500 гривень, випущені у 2003 – 2007 роках, підлягають вилученню вже з 1 серпня. Проте, вони все ще залишатимуться чинним платіжним засобом.

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Річ у тім, що ці банкноти мають бути замінені на новіші, випущені після 2014 року. А саме Вилучення буде здійснюватися поступово і непомітно для громадян завдяки таким заходам: банки України не будуть видавати зазначені банкноти з кас, а НБУ не буде передавати їх до кас банків.

Банкноти номіналом 500 гривень старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом. Громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати,

– йдеться у повідомленні НБУ.

Як пояснили у НБУ, процедура заміни необхідна для покращення якості готівки, що перебуває в обігу. Варто зазначити, що деяким з цих банкнот більш як 18 років. Після вилучення купюри підлягають утилізації.

Які купюри замінюватимуться з 1 серпня / Інфографіка – НБУ