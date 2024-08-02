Як відбудеться виведення

НБУ прийняв рішення про поступове вилучення купюр випущених до 2003 року. Йдеться як про деякі банкноти, так і про монети.

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Монети дрібних номіналів та банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його припинення або скасування,

– йдеться у повідомленні НБУ.

Тобто громадянин може звернутись у НБУ або довірений банк та здійснити обмін. Зараз таку процедуру проводять ці фінансові установи:

АТ "Райффайзен Банк";

АТ "Ощадбанк";

"Приватбанк";

АТ "ПУМБ".

Які купюри виводять з обігу

з обігу виходять монети номіналом: 1, 2, 5, 25 копійок;

номіналом: 1, 2, 5, 25 копійок; купюри: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривень.

Зверніть увагу! Вказані купюри уже не можуть бути використані для розрахунку.