Як відбудеться виведення
НБУ прийняв рішення про поступове вилучення купюр випущених до 2003 року. Йдеться як про деякі банкноти, так і про монети.
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Монети дрібних номіналів та банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його припинення або скасування,
– йдеться у повідомленні НБУ.
Тобто громадянин може звернутись у НБУ або довірений банк та здійснити обмін. Зараз таку процедуру проводять ці фінансові установи:
- АТ "Райффайзен Банк";
- АТ "Ощадбанк";
- "Приватбанк";
- АТ "ПУМБ".
Які купюри виводять з обігу
- з обігу виходять монети номіналом: 1, 2, 5, 25 копійок;
- купюри: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривень.