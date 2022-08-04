Скільки коштуватиме долар та євро: прогноз експерта

Обмінники надалі будуть намагатись зіграти на підвищенні курсу, однак все залежатиме від реакції населення. Економічний аналітик розповів чого чекати українцям від курсу валют з 4 по 10 серпня.

Що відбувається з курсом валют

Останніми днями готівковий долар та євро дещо знижуються, після недавнього злету до котирувань 42 – 43 гривні за долар та 43 – 44 гривні за євро, поділився економічний аналітик Олексій Козирев.

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Він додав, що якщо населення не буде ажіотажно скуповувати валюту, то не буде питання додаткового тиску на валютний ринок і це зменшуватиме котирування продажу валюти в обмінниках.

Проблеми фінансування дефіциту бюджету, вирішення питання джерел його покриття, обсяг експорту будуть головними чинниками для зміни курсу на цьому тижні,

– підкреслив експерт.

Прогноз курсу долара та євро на період з 4 по 10 серпня

Обмінники все ж таки будуть намагатись зіграти й далі на підвищення, однак все залежатиме від реакції населення, вважає аналітик.

Тому, що платоспроможний попит на валюту в умовах війни та високого рівня інфляції з боку населення все ж таки залишається обмеженим. І це дещо стримує апетити фінансистів щодо збільшення цінника з продажу валют,

– розповів економічний експерт.

На думку Козирева, більшість банків за готівковим доларом працюватимуть в межах коридору від 36, 57 гривень – до 41,50 гривень. По євро – від 37, 30 до 42,90 гривень. Спред між купівлею та продажем валюти залишиться великим поки що і буде становити:

по долару – від 20 до 80 копійок,

по євро – від 25 копійок до 1,10 гривень.

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