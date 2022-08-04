Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 4 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 38,20 гривні за долар при купівлі (-1,20 гривні проти 3 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 39,50 гривні за долар (-80 копійок).

Євро банки купують за 38,55 гривні (-1,18 гривні), а продають в середньому за 40 гривні за євро (-10 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 38,63 гривні (-82 копійки), а продають – за 39,22 гривні (-73 копійок), за даними finance.ua.

(-82 копійки), а продають – за (-73 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 38,72 гривні (-1,24 гривні) та продаж – 39,49 гривні (-97 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,53 гривні (-97 копійок), а продаж – 39,18 гривні (-82 копійок).

(-97 копійок), а продаж – (-82 копійок). Євро продають по 38,63 гривні (-1,17 гривні), а купують за 39,50 гривні (-1,1 гривні).

Нагадаємо! 29 липня, НБУ заборонив обмінникам використовувати табло з курсом іноземних валют. Щоб мінімізувати спекуляції на валютному ринку та створити конкурентне середовище.

Яким буде курс долара: прогноз експертів

Економічна експертка та членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно.

розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно. Керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій прогнозує, що паніка спаде в найближчі кілька тижнів. Готівковий курс наближатиметься протягом серпня до офіційного рівня. Курс буде на рівні близько 37 – 38 гривні за долар.

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