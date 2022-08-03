Яким буде курс найближчими днями

Керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що фундаментальних причин, аби готівковий курс був на нинішньому рівні, небагато. Серед основних – панічні настрої українців та нестача готівкового долара. На його думку, це саме те, що не дає можливості готівковому курсу наблизитися до того, який встановив НБУ.

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Олександр Паращій Керівник відділу аналітики Concorde Capital Паніка спаде в найближчі кілька тижнів. Готівковий курс наближатиметься протягом серпня до офіційного рівня. Думаю, ймовірним можна вважати курс близько 37 – 38 гривні за долар.

Член Ради НБУ Василь Горбаль погоджується з такими ж оцінками. На це вплине, зокрема, частковий запуск експорту українськими портами. Також Горбаль нагадав, що найближчим часом Україна може отримати нову домовленість із МВФ на фінансування для відновлення економіки. Корту вже анонсував очільник НБУ Шевченко.

Говорити, що зараз неринковий курс, складно. Це той курс, за яким банки, обмінники готові купувати й продавати долари,

– підсумував Паращій.

Аналітик підкреслив, що як тільки настрої українців зміняться, попит на валюту спаде, курс, імовірно, почне плавно знижуватися.

Нагадаємо! Економічна експертка та членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно.

Курс долара 3 серпня

В банках купити долар можна за 39,40 гривні (-10 копійок проти 2 серпня), тоді як продають валюту в банках за 40,30 гривні за долар (-50 копійок).

купити долар можна за 39,40 гривні (-10 копійок проти 2 серпня), тоді як продають валюту в банках за 40,30 гривні за долар (-50 копійок). В обмінниках купують долар в середньому за 39,45 гривні (-76 копійок), а продають – за 39,95 гривні (-97 копійок).

купують долар в середньому за 39,45 гривні (-76 копійок), а продають – за 39,95 гривні (-97 копійок). На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,50 гривні (-65 копійок), а продаж – 40 гривень (-70 копійок).

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