Каким будет курс в ближайшие дни

Руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий считает, что фундаментальных причин, чтобы наличный курс был на нынешнем уровне, немного. Среди основных – панические настроения украинцев и нехватка наличного доллара. По его мнению, это именно то, что не дает возможности наличному курсу приблизиться к установившемуся НБУ.

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Александр Паращий Руководитель отдела аналитики Concorde Capital Паника спадет в ближайшие несколько недель. Наличный курс будет приближаться в течение августа к официальному уровню. Думаю, вероятным можно считать курс около 37 – 38 гривен за доллар.

Член Совета НБУ Василий Горбаль согласен с такими же оценками. На это повлияет, в частности, частичный запуск экспорта украинскими портами. Также Горбаль напомнил, что в ближайшее время Украина может получить новое соглашение с МВФ на финансирование для восстановления экономики. Корту уже анонсировал глава НБУ Шевченко.

Говорить, что сейчас нерыночный курс сложно. Это тот курс, по которому банки, обменники готовы покупать и продавать доллары,

– подытожил Паращий.

Аналитик подчеркнул, что как только настроения украинцев изменятся, спрос на валюту спадет, курс предположительно начнет плавно снижаться.

Напомним! Экономический эксперт и член наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова рассказала, что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно.

Курс доллара 3 августа

В банках купить доллар можно за 39,40 гривны (-10 копеек в сравнении со 2 августа), в то время как продают валюту в банках за 40,30 гривны за доллар (-50 копеек).

купить доллар можно за 39,40 гривны (-10 копеек в сравнении со 2 августа), в то время как продают валюту в банках за 40,30 гривны за доллар (-50 копеек). В обменниках покупают доллар в среднем за 39,45 гривны (-76 копеек), а продают – за 39,95 гривны (-97 копеек).

покупают доллар в среднем за 39,45 гривны (-76 копеек), а продают – за 39,95 гривны (-97 копеек). На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,50 гривны (-65 копеек), а продажа – 40 гривен (-70 копеек).

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