Каким будет курс в ближайшие дни
Руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий считает, что фундаментальных причин, чтобы наличный курс был на нынешнем уровне, немного. Среди основных – панические настроения украинцев и нехватка наличного доллара. По его мнению, это именно то, что не дает возможности наличному курсу приблизиться к установившемуся НБУ.
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Паника спадет в ближайшие несколько недель. Наличный курс будет приближаться в течение августа к официальному уровню. Думаю, вероятным можно считать курс около 37 – 38 гривен за доллар.
Член Совета НБУ Василий Горбаль согласен с такими же оценками. На это повлияет, в частности, частичный запуск экспорта украинскими портами. Также Горбаль напомнил, что в ближайшее время Украина может получить новое соглашение с МВФ на финансирование для восстановления экономики. Корту уже анонсировал глава НБУ Шевченко.
Говорить, что сейчас нерыночный курс сложно. Это тот курс, по которому банки, обменники готовы покупать и продавать доллары,
– подытожил Паращий.
Аналитик подчеркнул, что как только настроения украинцев изменятся, спрос на валюту спадет, курс предположительно начнет плавно снижаться.
Курс доллара 3 августа
- В банках купить доллар можно за 39,40 гривны (-10 копеек в сравнении со 2 августа), в то время как продают валюту в банках за 40,30 гривны за доллар (-50 копеек).
- В обменниках покупают доллар в среднем за 39,45 гривны (-76 копеек), а продают – за 39,95 гривны (-97 копеек).
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,50 гривны (-65 копеек), а продажа – 40 гривен (-70 копеек).
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